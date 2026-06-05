Раскрыты главные секреты китайского экономического чуда

Китайское экономическое чудо стало возможным благодаря взвешенной государственной политике, грамотной денежно-кредитной стратегии и уникальному сочетанию государственного планирования с рыночной конкуренцией. С таким заявлением в беседе с kp.ru выступил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Борис Титов на ПМЭФ-2026.

По его словам, одну из ключевых ролей сыграло решение Центробанка КНР ежегодно увеличивать денежную массу минимум на 15%. При этом эмитированные средства направлялись не на потребление или соцвыплаты, а исключительно на инвестиционные цели — новые производства, технологии и сервисы.

Профессор Пекинского университета, бывший главный экономист Всемирного банка Линь Ифу, с которым встречался Титов, объяснил, что для развития экономики нужен капитал, и Китай обеспечил его приток именно через такую эмиссию.

Титов также отметил правильное сочетание в Китае государственной стратегии и капиталистической конкуренции. Государство задает ориентиры — «куда бежать», а «как бежать», решает предприниматель. При этом за каждым бизнесменом закреплены несколько чиновников, но не для проверок, а для помощи. Малый бизнес в Китае дает 60% ВВП, тогда как в России этот показатель не достигает 20%.

В качестве примера Титов привел развитие 5G. Он напомнил, что государство выделило финансирование, которое получила частная корпорация Huawei, создавшая вокруг себя экосистему из 1500 малых компаний. В результате Китай стал мировым лидером в этой сфере.

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Отвечая на вопрос, что мешает России развивать инфраструктуру по китайскому сценарию, Титов указал на череду кризисов, начиная с 1991 года, и на зависимость от «нефтяной иглы». Высокие цены на нефть, по его словам, спасают экономику, но мешают строить альтернативную, независимую модель с собственными производствами и инновациями.