Деловые завтраки на ПМЭФ: какие соглашения уже подписаны?

Рост производительности труда, технологии и улучшение условий ведения бизнеса — это основные драйверы экономики, которые озвучил зампредправительства России Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в стране необходима поддержка станко- и судостроения, фармацевтики и ряда других отраслей.

О чем еще будут говорить на саммите в пятницу, выяснял специальный корреспондент «МИР 24 Егор Ильченко.

«Новый день на Петербургском международном экономическом форуме начался с деловых завтраков. Представители различных ведомств и организаций в легком, полуделовом формате обсуждали итоги прошедших дней на форуме и строили планы на день сегодняшний. Нам удалось пообщаться с участниками из Росстандарта. По их словам, форум для них пока очень плодотворный: вчера были встречи, в том числе с коллегами из Никарагуа. А сегодня намечается подписание нескольких соглашений», — рассказал журналист.

Ряд соглашений подписало и Россотрудничество. В частности, есть договоренности с Олимпийским комитетом о развитии спортивных связей между Россией и зарубежными странами. Они предусматривают проведение совместных мероприятий и проектов, направленных на укрепление спортивной дипломатии. Например, запланировано проведение Всероссийского спортивного диктанта.

Главное событие дня пройдет во второй половине дня. Это пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Перед ним состоится еще одно важное мероприятие. Будут выдавать сертификат на двигатель ПД-8, который будет использоваться в том числе на самолете «Суперджет».