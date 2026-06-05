В Сбере заявили о сохранении российским бизнесом стабильности в условиях санкций
В условиях тяжелейших санкций наш бизнес сохранил не только стабильность, но и развитие.
Об этом заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ.
«Наш бизнес проверен тяжелейшими, немыслимыми условиями ограничения и санкций, — отметил он. — Ни одно государство в мире никогда в истории не было подвергнуто такому набору санкционных ограничений, которые увидела наша страна. При этом мы сохранили стабильность и более того — развитие. И это огромная заслуга нашего бизнеса и его взаимодействия с государственной властью».