Цены на нефть отреагировали на заявление «Хезболлы»

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг новое предложение о прекращении огня в Ливане. Одновременно оманский терминал Мина аль-Фахаль приостановил загрузку нефти после взрыва у его швартовочных причалов (предположительно, из-за атаки дрона).

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На этом фоне марка Brent прибавила 0,35% до $95,3 за баррель, сообщает Reuters.

«Черное золото» дорожает на фоне возобновления боевых действий, в то время как переговоры о мире затягиваются, а трафик через Ормузский пролив остаётся ограниченным.

Иран сделал прекращение огня в Ливане обязательным условием мирного соглашения с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в прогресс между Израилем и Ливаном. Ранее он требовал от израильского лидера Биньямина Нетаньяху не эскалировать конфликт.

Аналитики также предупреждают о падении мировых запасов нефти, что может вызвать скачок цен в третьем квартале.