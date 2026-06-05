Euroclear попросил приостановить взыскание €200 млрд в пользу ЦБ РФ

Крупный международный центральный депозитарий со штаб-квартирой в Брюсселе Euroclear Bank попросил арбитражный суд Москвы приостановить исполнение решения о взыскании с него около €200 млрд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Euroclear Bank является крупнейшим держателем замороженных международных резервов Банка России. На его счетах находится около €200 млрд российских активов, замороженных в 2022 году.

Ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства поступило в суд 4 июня. Euroclear запросил разъяснения о порядке и способе исполнения данного судебного решения.

По данным агентства, обращения пока не рассмотрены.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки активов и упущенной выгоды от этого. Позднее суд одобрил обращение этого решения к немедленному исполнению судебными приставами.