В Минфине России рассказали о работе по достижению суверенитета

Российские власти следуют имеющимся задачам и национальным целям, действуя вне зависимости от наличия ограничений, введенных другими странами.

Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ-2026, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, говоря о том, почувствовала ли экономика РФ смягчение американских санкций против отечественной нефти.

«Некоторые ограничения могут негативно сказываться на нашей экономике, некоторые — наоборот, привели к неким позитивным трендам, как вы знаете. Поэтому, несмотря на любые внешние условия, будем работать в рамках наших задач по сохранению суверенитета», — сказал замминистра.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул на форуме, что Россия сейчас не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, и предпринятые Западом «отключения» «не повлияли на возможность наших расчетов».