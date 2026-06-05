Дмитриев назвал уникальное преимущество России

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта.

Соответствующее заявление он сделал на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности».

«У нас есть уникальное преимущество. Вот мы сейчас проанализировали, Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта. Если посмотреть на наши возможности, мы можем быть в 3-4 раза дешевле, чем другие источники энергии для искусственного интеллекта», — сказал он.

По его словам, это, наверное, самое важное конкурентное преимущество, которое есть в быстро меняющемся технологическом мире.

«Это даёт важные геополитические преимущества, где мы можем на базе этой дешевой энергии привлекать и строить партнёрство в сфере искусственного интеллекта на территории России», — подчеркнул он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в студии VK Видео в рамках ПМЭФ заявил о важности обсуждений рисков вокруг искусственного интеллекта.