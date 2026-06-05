В ЦБ оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании, запланированном на 19 июня, не расширилось.

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По его словам, регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики с учётом поступающих данных.

«У нас ещё три недели до заседания по ставке, и очень много дополнительных данных, которые реализуются к тому моменту», — прокомментировал Заботкин, подчеркнув, что сигнал о будущей направленности политики остаётся неизменным, однако это не означает автоматического снижения ставки на каждом заседании.

Напомним, что в апреле 2026 года Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Цикл постепенного смягчения был запущен в июне 2025 года, когда ставка составляла 20%. Таким образом, за год регулятор снизил её на 5,5 процентного пункта. Однако теперь, судя по заявлению Заботкина, темпы снижения могут замедлиться или вовсе приостановиться.

По прогнозам Сбербанка, к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12%. Официальный прогноз Банка России, представленный в апреле, предполагает диапазон 14–14,5% по итогам года. Разрыв между этими оценками достаточно велик, что говорит о неопределённости. Заботкин дал понять, что решение будет зависеть от фактической динамики инфляции, инфляционных ожиданий и других макроэкономических индикаторов.

Рынки закладывают в цены возможность паузы в цикле снижения ставки. Некоторые аналитики полагают, что регулятор возьмёт паузу в июне, чтобы оценить эффект от предыдущих решений. Окончательное станет известно 19 июня. Пока же ЦБ сохраняет осторожный настрой, не обещая лёгких и быстрых шагов по смягчению политики.