Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас предупредил о возможном критическом положении с поставками авиатоплива в Европейском союзе к концу текущего года.

Это заявление было сделано на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана, которая уже привела к перебоям в поставках.

Как сообщает агентство Рейтер, еврокомиссар отметил, что ситуация может стать очень тяжелой, если текущие нарушения в поставках с Ближнего Востока продолжатся.

По словам еврочиновника, это создает серьезные риски для авиационной отрасли и может повлиять на доступность авиатоплива в Европе.

На сегодняшний день ситуация с авиакеросином в Европе остается напряженной. В условиях продолжающегося энергетического кризиса, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, Европа столкнулась с дефицитом авиационного топлива.

Запрет на экспорт авиакеросина из России, введенный для обеспечения внутренних потребителей, также усугубил ситуацию, особенно в туристический сезон, когда спрос на топливо достигает максимума.

По данным экспертов, хотя американские поставки авиакеросина в Европу увеличились на 386% за первую половину II квартала 2026 года, это не компенсировало выпавшие объемы с Ближнего Востока. В результате, риск дефицита сохраняется, и некоторые авиакомпании уже начали сокращать количество рейсов.

Например, скандинавская авиакомпания SAS первой в Европе массово отменила рейсы из-за резкого скачка цен на авиационное топливо.

Европейская комиссия также признает, что хотя в настоящее время перебоев с поставками нет, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, ситуация на рынке топлива может ухудшиться. В краткосрочной перспективе серьезных проблем не ожидается, но в долгосрочной — возможны значительные трудности с поставками.

В целом, текущая ситуация требует от европейских стран внимательного мониторинга и подготовки к возможным перебоям в поставках авиакеросина.

Ранее сообщалось, что Венгрия больше не блокирует выделение 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которые пойдут на усиление ПВО Украины.