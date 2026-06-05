Голикова сообщила о рекордном уровне занятости населения в экономике

Уровень занятости в российской экономике достиг исторического максимума, при этом каждый пятый работающий гражданин трудится в сфере торговли, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума.

«На сегодняшний день имеем рекордный уровень занятости, который… в экономике составляет 61,5%», – подчеркнула Голикова во время выступления на сессии, посвященной рынку труда и трансформации профессий.

Она также добавила, что средний возраст работающего гражданина сейчас составляет 44 года, передает РИА «Новости».

Безусловным лидером по числу сотрудников стала сфера торговли, где занято 13,5 млн человек. В области транспорта и хранения трудятся около шести миллионов россиян. Кроме того, около 36% выпускников высших учебных заведений устраиваются на должности, не требующие наличия диплома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о наличии восемнадцати вакансий на каждого безработного россиянина.

Специалисты ВЦИОМ зафиксировали снижение уровня незанятости населения до рекордно низких 2,2%.

Президент Владимир Путин подтвердил сохранение доли не имеющих работы граждан на историческом минимуме.