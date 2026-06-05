ЦБ представит решения по использованию цифрового рубля в офлайн-режиме

Банк России в конце этого или начале 2027 года выпустит консультативный доклад, где будет представлено несколько решений по использованию цифрового рубля в офлайн-режиме.

Об этом сообщила журналистам глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в кулуарах ПМЭФ.

"Сейчас проводятся исследования для того, чтобы протестировать различные технические решения, на которых можно было бы реализовать эту технологию. <...> Мы по итогам этого научного исследования до конца года или в начале следующего года представим консультативный доклад, где будут несколько решений представлены. Дальше с учетом завершения результатов исследования мы с рядом участников рынка предложим такие решения", - отметила она.

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты. Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор перенес срок на 1 сентября 2026 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.