Раскрыты условия сотрудничества российского бизнеса с Германией

Российский бизнес не исключает возобновления экономических связей с Германией, однако партнерство возможно только на условиях, выгодных для РФ, заявил на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

По информации российско-германской внешнеторговой палаты, до введения антироссийских санкций со стороны ЕС Германия была крупнейшим торговым партнером России в Европе. В 2021 году товарооборот между странами достиг 59,7 миллиарда евро. Пик пришелся на 2012 год, когда показатель составил 80 миллиардов евро.

«Да, но мы к этому [к вопросу о сотрудничестве – прим. ред.] вернемся. Я думаю, что-то селективное и на выгодных России условиях», — ответил Дмитриев на вопрос модератора сессии о готовности российских предпринимателей к взаимодействию с немецкими коллегами.

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Ранее палата сообщала, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.