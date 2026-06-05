На Сахалине планируют возвести перевалочный комплекс для круглогодичной транспортировки нефти. С таким заявлением выступил губернатор области Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

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«Это хороший проект, и это хорошее предложение для инвесторов. Сахалин находится в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысле тот, кто быстрее вложит деньги в такой проект, тот больше заработает и получит успех», — отметил Лимаренко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ, что объем добычи нефти в России на текущий момент ниже, чем в начале текущего года.

По словам ирландского аналитика и экономиста Филипа Пилкингтона, планы Евросоюза по возможной заморозке потолка цен на российскую нефть демонстрируют крах санкционной политики. Пилкингтон считает, у ЕС нет никакой стратегии на этот случай.