В Бразилии назвали виновного в проблемах торговли с Россией

Торговля между Бразилией и Россией продолжает расти, хотя обе страны сталкиваются с трудностями из-за западных ограничений, заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос на ПМЭФ 5 июня. По его словам, в 2024 году двусторонний оборот достиг исторического максимума — 12,4 миллиарда долларов, передают «Известия».

Однако, отметил дипломат, это не значит, что проблем нет. Главная из них — расчеты. Правительства двух стран обсуждают способы их решения. Кроме того, посол указал на внутренние трудности Бразилии: высокий дефицит бюджета и зависимость торговли от ограниченного набора товаров с низкой добавленной стоимостью. Власти намерены с этим бороться.

Ранее председатель Совета предпринимателей Бразилия – Россия Павел Кардозу заявил, что Москва и Бразилия совместно прорабатывают меры противодействия санкционному давлению, подчеркнув роль премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что БРИКС зародился в Петербурге — с трехсторонней встречи России, Китая и Индии, к которым затем присоединилась Бразилия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва и Бразилия выступают против торговых барьеров, а их сотрудничество всегда было взаимовыгодным. Михаил Мишустин в феврале назвал потенциал отношений между странами огромным.