Путин констатировал крах правил ВТО из-за поражений Запада

Глобальные принципы Всемирной торговой организации утратили свою силу на фоне неудач западных стран в мировой экономической борьбе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума.

«Универсальные правила торговли, внедрявшиеся в рамках ВТО, перестали действовать, когда Запад начал проигрывать в экономической конкуренции», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

Ранее Путин указал на неактуальность норм Всемирной торговой организации в условиях глобальной конкуренции.

Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

Для защиты открытой экономики Москва и Пекин подписали совместный документ о противодействии торговому протекционизму.