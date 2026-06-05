Путин заявил, что глобальные проблемы не угроза для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальные проблемы не являются угрозой для России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Путина, Россия рассматривает глобальные проблемы не как угрозу, а как «колоссальные возможности». Такое заявление он сделал во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Перемены — это не только угроза, но и возможность», — заявил он.

Путин также добавил, что на фоне сохраняющегося давления, у России «расширилось пространство для маневра».

Ранее Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ.