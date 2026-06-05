Россия и ОАЭ обсуждают запуск безналичной оплаты для туристов

Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают создание механизмов безналичных расчетов для путешественников. Этот вопрос затронули министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

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Помимо туризма стороны рассмотрели сотрудничество в сфере инвестиций и повышения производительности труда.

«События этой весны показали, что ни одна страна полностью не защищена от внешних вызовов, которые влияют на взаимодействие с партнерами. Россия готова делиться практическими наработками, доказавшими эффективность в условиях внешних ограничений», – заявил Решетников.

По данным Минэкономразвития, экономические связи между двумя странами продолжают укрепляться. В 2025 году товарооборот России и ОАЭ достиг 14 млрд долларов, а объем торговли услугами за последние три года увеличился втрое. Кроме того, Эмираты входят в число крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику.

В ходе переговоров отдельное внимание уделили туристической отрасли. Сейчас ОАЭ занимают четвертое место среди самых популярных зарубежных направлений у россиян.

Глава Минэкономразвития также поблагодарил власти Эмиратов за помощь российским туристам во время недавнего кризиса с авиасообщением. Тогда многим путешественникам бесплатно продлили проживание в гостиницах и помогли организовать возвращение домой.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Одним из шагов в этом направлении может стать внедрение удобной системы безналичных платежей для граждан обеих стран во время поездок.