Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться

Инфляция в России существенно замедлилась и продолжает снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026 он указал, что, по прогнозу, в текущем году инфляция «приблизится к 5,2%».

«Динамика промышленного производства, ВВП, потребительской активности в стране находятся в плючсе», - добавил глава государства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция в РФ снижается, а безработица остается на минимальных уровнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».