Путин заявил, что инфляция в РФ продолжает снижаться
Инфляция в России существенно замедлилась и продолжает снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026 он указал, что, по прогнозу, в текущем году инфляция «приблизится к 5,2%».
«Динамика промышленного производства, ВВП, потребительской активности в стране находятся в плючсе», - добавил глава государства.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция в РФ снижается, а безработица остается на минимальных уровнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».