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Путин: за пять лет зарплаты выросли в реальном выражении более чем на 30%

RT на русскомиещё 4

За пять лет зарплаты россиян выросли в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, более чем на 30%.

Путин: за пять лет зарплаты выросли в реальном выражении более чем на 30%
© РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

RT ведёт прямую трансляцию.

«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%», — сказал он.

Также Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ оценил уровень госдолга в России в 16,4% ВВП — это ниже, чем в еврозоне.