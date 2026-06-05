Путин: за пять лет зарплаты выросли в реальном выражении более чем на 30%

За пять лет зарплаты россиян выросли в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, более чем на 30%.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

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«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%», — сказал он.

Также Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ оценил уровень госдолга в России в 16,4% ВВП — это ниже, чем в еврозоне.