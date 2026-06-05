Путин ответил на критику экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ «опустилась на тот уровень, где годами живет Европа». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Такое заявление он сделал во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Говоря про экономическую ситуацию в России и Евросоюзе, он заявил, что сегодня экономика РФ соответствует уровню Европы.