Путин ответил на критику экономики России

Путин: Россия опустилась на тот уровень, где годами живет Европа
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ «опустилась на тот уровень, где годами живет Европа». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Такое заявление он сделал во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Говоря про экономическую ситуацию в России и Евросоюзе, он заявил, что сегодня экономика РФ соответствует уровню Европы.
«На Западе говорят, что у России в экономике все “припало”. А мы просто опустились до того уровня, в котором Европа живет все последние годы», — заявил он.