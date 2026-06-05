Стала известна реакция Собянина на шутку Путина

На пленарной сессии ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с шуткой, но по серьезному поводу. Президент напомнил, что была договоренность о переезде крупных государственных компаний и корпораций из столицы в регионы.

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Цель — разгрузить Москву, дать импульс развитию бизнеса на местах, укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места.

«Сергей Семенович, столице это не повредит, — шутливо сказал Путин.

В ответ Собянин тоже улыбнулся. Президент подчеркнул, что соответствующие договоренности уже достигнуты и работу нужно завершить в кратчайшие сроки.

Владимир Путин на ПМЭФ-2026 признал, что экономическая динамика в России сейчас сдержанная. Однако, по его словам, страна опустилась до уровня, на котором страны еврозоны живут уже много лет, — и при этом Россия все равно ощущает подъем. Инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,2%, а дефицит бюджета (2,6%) останется ниже, чем в других развитых странах. Госдолг России — 16,4% ВВП против 81,7% в еврозоне, а безработица (2,2%) — одна из самых низких в мире. Реальные зарплаты за пять лет выросли более чем на 30%, а электронная коммерция прибавляет по 30% в год, и по этому показателю Россия входит в число глобальных лидеров. Перед правительством поставлена задача: со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста.