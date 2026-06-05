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Мирзиеев при Путине сделал официальное предложение России

Lenta.ru

России и Узбекистану нужно создать общую платформу для развития человеческого капитала. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Мирзиеев при Путине сделал официальное предложение России
© РИА Новости

По его словам, взаимодействие между Москвой и Ташкентом охватывает все ключевые отрасли экономики, включая энергетику.

«Россия для Узбекистана — больше чем сосед; это проверенный временем союзник», — сказал Мирзиеев.

Свое заявление он сделал на пленарном заседании, которое возглавляет президент России Владимир Путин.

Ранее Путин и Мирзиеев провели переговоры в Константиновском дворце в Петербурге. Президент Узбекистана — один из иностранных гостей Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице. До этого лидеры стран встречались меньше недели назад в рамках саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.