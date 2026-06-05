В Госдуме указали на важную деталь в выступлении Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — это был не только разговор об экономике, но и о новом понимании суверенитета в XXI веке, заметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом депутат сообщил в интервью «Ленте.ру» на ПМЭФ.

«Еще недавно суверенитет измеряли армией, территорией и запасами ресурсов. Сегодня к этому добавился главный фактор развития — собственные технологии. Владимир Путин четко обозначил новую смыслообразующую формулу: страна, которая не контролирует свои цифровые платформы, искусственный интеллект, финансовые инструменты и технологические цепочки, неизбежно оказывается зависимой от чужих решений», — указал Чернышов.

Особенно важно, что Россия подходит к этому рубежу не в режиме выживания, а в режиме развития. Рост промышленности, снижение инфляции, один из самых низких уровней государственного долга в мире, лидерство в платформенной экономике — фундамент для следующего этапа, где конкуренция между государствами будет идти уже не за рынки прошлого, а за технологии будущего Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

При этом парламентарий отметил, что важно понимать: никакие технологии сами по себе не создают суверенитет.

«Его создают люди. Именно творческая энергия граждан, предпринимательская инициатива, готовность создавать новое, запускать производства, разрабатывать технологии и брать на себя ответственность — главный ресурс страны. Люди, которые придумывают, строят, изобретают и развивают, — это и есть настоящая основа современного суверенитета», — заявил Чернышов.

По словам политика, побеждать в современном мире будут не те страны, кто громче говорит о лидерстве, а те, кто способен создавать собственные технологии, защищать свои интересы, поддерживать стремление своих граждан развиваться и предлагать миру справедливую модель развития.

Ранее Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Россия имеет хорошие перспективы в области искусственного интеллекта (ИИ). По словам российского президента, страны, обладающие полным набором собственных технологий в области ИИ, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира.