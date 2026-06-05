Путин заявил о «крике Ярославны» в вопросе о ключевой ставке

Власти России идут на сознательное охлаждение экономики. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

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Рассуждая об инвестиционной привлекательности России, Путин призвал не забывать, что бизнес ориентируется на длительную историческую перспективу, на экономику, в которую собирается инвестировать.

«Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста ВВП и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно, для укрепления базы, здоровья российской экономики. Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат», — сказал Путин.

Он также заверил, что все проблемы экономики России регулярно обсуждаются с представителями реального сектора.

«И этот крик Ярославны "Караул!", связанный с ключевой ставкой, мы понимаем. Это, конечно, осложняет инвестиционный процесс. Но базовые основы российской экономики сохраняются. И это дает основания полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций», — подытожил Путин.

Ранее Путин заявил, что глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, а корни нынешней глобальной турбулентности кроются в переходе от «вертикальной» к многополярной модели мироустройства.