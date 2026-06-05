Путин высказался о возвращении ушедших из России западных компаний

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет приветствовать возвращение ушедших западных компаний, если они «не нахамили». Об этом сообщает РБК.

Такое заявление он сделал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. По его словам, некоторые ушедшие компании хотят вернуться в Россию из-за понесенного ущерба.

«На еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что страны Запада создали систему выкачивания ресурсов.