Пашинян: Армения объявила тендер на строительство железной дороги до Турции

Армения объявила о тендере на строительство железной дороги от Ахурика до границы с Турцией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

"Мы уже объявили тендер в связи с восстановлением железной дороги Ахурика. Мы в Армении своими средствами [построим]. Россия не сделает - это наша собственность", - сказал он.

Пашинян отметил, что это входит в рамки реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

"В 2026 году проекты должны начать реализовывать на земле. И я, и президент [США Дональд] Трамп в нетерпении", - сказал он.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 22 декабря 2025 года Пашинян заявил о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию. Премьер попросил российских партнеров провести восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика - до турецкой границы и на участке Иджеван. 24 мая Пашинян заявил, что правительство Армении самостоятельно восстановит железнодорожные пути, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Премьер заверил, что в ближайшее время армянская сторона начнет восстановительные работы на участках Гюмри - Ахурик, Ахурик - граница с Турцией.