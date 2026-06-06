Сечин: кризис на Ближнем Востоке усилил позиции платежной системы КНР

Закрытие Ормузского пролива значительно ускорило переход на использование в мировых расчетах альтернативных доллару платежных систем, особенно китайской, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Из-за санкций диверсифицируются платежные инструменты. За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза - до почти одного триллиона юаней в день. Ормузский кризис значительно ускорил этот процесс", - сказал Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, если использование доллара как санкционного инструмента продолжится, то процесс создания альтернатив ускорится. Так, впервые с 1996 года доля золота в резервах мировых центральных банков приблизилась к 30% и превысила долю казначейских облигаций США. Кроме того, последствия кризиса в Ормузском проливе должны быть тщательно проанализированы, и построена система защиты.