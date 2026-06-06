Сечин рассказал о выгоде КНР и Индии от поставок российской нефти

Китай и Индия с апреля 2022 года получили более $40 млрд выгоды за счет поставок нефти из России.

Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект. С апреля 2022 года его совокупная величина для Китая и Индии превысила $40 млрд", - сказал он в рамках выступления на ПМЭФ.

По его словам, Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок. На фоне происходящих событий в мировой нефтяной отрасли российское экономическое партнерство с Китаем и Индией в сфере экономики гарантирует стабильные поставки в обе эти страны, отметил он.

"Сегодня Россия - гарант глобальной энергобезопасности: наша страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти и газа в размере около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента, это 14% мировых запасов. По запасам угля наша страна занимает пятое место в мире", - подчеркнул глава "Роснефти".

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.