Глава «Роснефти» рассказал о крупнейшем в истории финансовом пузыре

Крупнейший в истории пузырь может возникнуть на финансовом рынке, он связан с ростом доли технологических компаний. Так считает ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости.

Сечин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он рассказал, что на фондовом рынке США за последние 10 лет доля 10 крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. Когда на биржу выйдут такие гиганты как SpaceX, OpenAI и Anthropic (совокупно они оцениваются в несколько триллионов долларов), показатель приблизится к 50%.

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке», — сделал вывод Сечин.

В конце мая аналитики Goldman Sachs назвали два триггера, из-за которых может лопнуть пузырь на фондовом рынке.