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Глава «Роснефти» рассказал о крупнейшем в истории финансовом пузыре

Майк Габриелян

Крупнейший в истории пузырь может возникнуть на финансовом рынке, он связан с ростом доли технологических компаний. Так считает ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости.

Глава «Роснефти» рассказал о крупнейшем в истории финансовом пузыре
© РИА Новости

 

Сечин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он рассказал, что на фондовом рынке США за последние 10 лет доля 10 крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. Когда на биржу выйдут такие гиганты как SpaceX, OpenAI и Anthropic (совокупно они оцениваются в несколько триллионов долларов), показатель приблизится к 50%.

 

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке», — сделал вывод Сечин.

 

В конце мая аналитики Goldman Sachs назвали два триггера, из-за которых может лопнуть пузырь на фондовом рынке.