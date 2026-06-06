Сечин заявил о продолжающейся милитаризации мировой экономики

Мировая экономика демонстрирует устойчивую тенденцию к милитаризации, объемы военных расходов продолжают увеличиваться рекордными темпами. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

В ходе доклада «Начало конца или конец начала. Что осталось на дне ларца Пандоры» он отметил, что глобальные военные расходы растут непрерывно уже 11 лет подряд.

По словам Сечина, на долю США сегодня приходится около трети мировых оборонных расходов. За последние 10 лет американский военный бюджет увеличился примерно в полтора раза и в прошлом году приблизился к отметке в $1 трлн. При этом к 2027 году, как ожидается, расходы могут вырасти еще на 50%.

Отдельное внимание глава «Роснефти» уделил европейским членам НАТО. Как отметил Сечин, их оборонные расходы увеличиваются самыми высокими темпами с 1953 года. Только в 2025 году они возросли почти на четверть и превысили $500 млрд.

Отдельно среди европейских государств он выделил Германию. Как отметил Сечин, за последние три года военные расходы ФРГ выросли вдвое и достигли $114 млрд. При этом немецкие власти планируют дальнейшее увеличение оборонного бюджета к концу десятилетия.

Сечин также заявил, что ряд крупных предприятий оборонного сектора Германии рассматривает возможность расширения производственных мощностей за счет активов гражданской промышленности.

По его оценке, одновременно в мире происходит масштабный переток капитала в оборонную промышленность. Сечин отметил, что вызванный политическим давлением рост бюджетных расходов способствует увеличению рыночной стоимости компаний военно-промышленного комплекса, высокотехнологичного сектора и финансовых структур, связанных с ними.

Также глава «Роснефти» привел данные о том, что с начала 2022 года акции компаний США аэрокосмической и оборонной отраслей выросли в среднем в 2,5 раза, тогда как американский фондовый рынок в целом за аналогичный период прибавил около 65%.

Кроме того, по его словам, существенный рост капитализации демонстрируют и европейские производители вооружений. В частности, акции немецкой Rheinmetall за последние годы увеличились более чем в 16 раз, а британской BAE Systems — почти втрое.