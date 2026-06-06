Малайзия планирует создание хаба с российскими производителями СПГ

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил нарастающее сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, выделив совместный проект с Малайзией по созданию хаба для сжиженного природного газа.

"Предложения, которые возникают у наших коллег из Малайзии, Индонезии, Таиланда и других стран, поддерживаются нашим бизнесом. Например, наши металлурги имеют в Таиланде мощнейшую базу <...>. Малайзийцы сейчас планируют создание вместе с нашими производителями СПГ хаба для сжиженного природного газа. С индонезийцами вообще мощнейшее поле для сотрудничества", - сказал он на итоговом пресс-брифинге ПМЭФ.