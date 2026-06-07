Минфин планирует популяризировать коллективные инвестиции на фондовом рынке

Минфин собирается запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций на нем. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Запуск, по его словам, планируется во второй половине 2026 года. По мнению ведомства, коллективные инвестиции могут стать одним из двигателей повышения капитализации фондового рынка РФ.

Согласно указу президента, к 2030 году она должна достигнуть 66% ВВП. На конец 2025 года капитализация российского фондового рынка составляла 25% ВВП.