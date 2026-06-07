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Минфин планирует популяризировать коллективные инвестиции на фондовом рынке

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Минфин собирается запустить новую маркетинговую кампанию для популяризации российского фондового рынка, в том числе коллективных инвестиций на нем. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Минфин планирует популяризировать коллективные инвестиции на фондовом рынке
© РИА Новости

Запуск, по его словам, планируется во второй половине 2026 года. По мнению ведомства, коллективные инвестиции могут стать одним из двигателей повышения капитализации фондового рынка РФ.

Согласно указу президента, к 2030 году она должна достигнуть 66% ВВП. На конец 2025 года капитализация российского фондового рынка составляла 25% ВВП.