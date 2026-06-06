Дмитриев ожидает в ближайшие месяцы совместные инвестиции РФ и США

Появление совместных инвестиционных возможностей России и США возможно в ближайшие 4-5 месяцев.

Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью для проекта "Блогерская студия VK видео: пространство прямого диалога" в рамках Петербургского международного экономического форума."

"Позиция американской стороны, что мир на Украине должен быть перед экономическими какими-то вопросами. Но тем не менее, сейчас все больше и больше возможностей какие-то экономические вопросы вести параллельно. И я считаю, что у нас уже есть ряд успехов в этом направлении. В ближайшие 4-5 месяцев мы можем увидеть совместные какие-то инвестиционные возможности между Россией и США, пока конфликт на Украине разрешается. Потому что мы считаем, что вот этот экономический диалог - это важная основа для понимания, для доверия, для решения сложных вопросов", - сказал он.

Дмитриев также указал на важную роль инвестиций.

"С точки зрения экономики, мы считаем, что инвестиции - это главный двигатель роста, надо наращивать инвестиции. Поэтому все, что способствует наращиванию инвестиций и экономическому росту, должно стоять в основе экономических решений", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.