Российские релоканты изменили экономику Сербии

Массовый переезд российских граждан в Сербию положительно сказался на развитии экономики страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

По словам министра, заметный эффект наблюдается сразу в нескольких отраслях. Наибольшее влияние приток россиян оказал на сферы информационных технологий, услуг, предпринимательства, а также малого и среднего бизнеса.

Попович отметил, что за последние годы в Сербии значительно выросло число компаний и предпринимателей, связанных с Россией. В настоящее время в стране работают более 2400 предприятий с российским капиталом, а также около 13,5 тысячи индивидуальных предпринимателей из России.

Особое место среди них занимают представители ИТ-индустрии. Как подчеркнул министр, именно этот сектор стал одним из ключевых драйверов инновационного развития, а работа российских специалистов способствует укреплению технологической и предпринимательской среды в стране.

Заявление было сделано в рамках Петербургского международного экономического форума, который традиционно служит площадкой для обсуждения вопросов международного сотрудничества, инвестиций и развития экономических связей между государствами.

Попович подчеркнул, что российские компании и предприниматели не только создают новые рабочие места и развивают собственные проекты, но и активно интегрируются в деловую среду Сербии. По его оценке, это способствует расширению экономической активности и укреплению потенциала национальной инновационной экосистемы.