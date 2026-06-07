В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким предложила ввести в России материнскую зарплату. Ее размер должен быть не ниже МРОТ. Об инициативе она рассказала ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

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По ее словам, материнство следует рассматривать как полноценный труд, требующий государственной поддержки и признания. Женщина,которая рожает и воспитывает ребенка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей. Поэтому было бы правильно, чтобы она получала за этот труд гарантированную оплату, отметила депутат.

Сейчас размер МРОТ в России составляет 27 093 рубля.