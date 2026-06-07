Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству Транссахарского газопровода протяженностью 4128 километров для снижения зависимости Европейского союза (ЕС) от России. Об этом сообщает Business Insider Africa.

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Отмечается, что газопровод сможет обеспечить Европе до 30 миллиардов кубических метров природного газа в год. Газопровод пройдет от города Варри на юге Нигерии, пересечет Нигер, дойдя до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире, откуда газ будет поступать на средиземноморские экспортные терминалы и трубопроводы, которые обслуживают европейские рынки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока». По словам представителя Кремля, одна из веток трубопровода повреждена, в то время как другая находится в рабочем состоянии и готова к транспортировке газа.