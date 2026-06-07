Петербургский международный экономический форум в начале июня запомнился не только деловыми контрактами, но и громкой перепалкой. Глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв публично назвал одного из бизнес-тренеров мошенником и потребовал отправить его в зону спецоперации. Подробности - в данной статье.

За что такая немилость?

Инцидент случился 3 июня на сессии «Бизнес в 2026 году», которую проводило объединение «Опора России». В зале собрались уважаемые люди, но место среди спикеров досталось и тем, кого Ковалёв назвал «инфоцыганами».

Андрей Ковалёв, которому сегодня, 7 июня, исполняется 69 лет, известен как владелец отреставрированной усадьбы Гребнево и лидер рок-группы «Пилигрим». Увидев в президиуме популярного бизнес-коуча Михаила Гребенюка, он взял микрофон прямо из зала. Слова звучали жёстко:

«Он обманул десятки тысяч людей. Почему он не на зоне до сих пор? Вот мне президент поручит - и я железной рукой порядок наведу. Ты будешь пушки собирать! Удалите его, не позорьтесь, «Опора России», предпринимательское сообщество. Зачем вы пригласили этого мошенника? Я одного посадил, посажу и другого. Почему он не на зоне? Отправьте его пушки собирать на фронт», - потребовал Ковалёв.

На просьбу представиться мужчина ответил: «Тот, кто сажает инфоцыган». Зал отреагировал смехом и аплодисментами. Сам Гребенюк позже коротко заметил: «Давний фанат». Ведущая попыталась сгладить неловкость комплиментом в адрес бизнес-тренера, но это явно выглядело неубедительно.

Опыт борьбы с мошенниками

Ковалёв не просто бросает слова на ветер. В октябре прошлого года блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии за мошенничество. Тот признал вину: его курсы бизнеса для многих обернулись пустыми тратами. В этом деле Ковалёв сыграл ключевую роль - он добивался проверок и писал заявления в налоговую.

Теперь та же участь, по мнению общественника, ждёт Михаила Гребенюка. Тот позиционирует себя как основатель медицинской клиники и рассказывал на форуме о закрытых проектах в Крыму и консалтинге. Но публика помнит его компанию «Резалтинг», где учили «быстро расти». Именно за это Гребенюка и называют инфоцыганом.

Запад дал высокую оценку выступлению Путина на ПМЭФ

Скандал на ПМЭФ поднял более глубокую тему. Пока борцы с сомнительными курсами громят блогеров, настоящие проблемы зреют там, где решаются судьбы страны и армии.

Достаточно вспомнить историю бывшего замначальника Генштаба Халила Арсланова. Он организовал закупку дешёвого китайского оборудования для Минобороны под видом отечественных разработок. Ущерб - почти 7 миллиардов рублей. Бойцы на передовой долгое время не имели нормальной связи, пока чиновник сидел на откатах. В июле 2025 года его приговорили к 17 годам строгого режима.

Чего стоят проекты «Роснано» времён Анатолия Чубайса. Нанопланшеты для школ обещали заменить учебники и сэкономить бюджету миллиарды. Вместо этого пропали 13 миллиардов рублей, завод в Зеленограде не построили, а взыскать удалось меньше половины. Это и есть настоящие «инфоцыгане» - они работают не в интернете, а в кабинетах.

Не лучше ситуация с отечественными смартфонами. Депутат Мария Бутина еще в 2022 году призывала отправить Apple «лесом» и рекламировала российский телефон AYYA T1. Продали всего 370 штук. А проект «Опоры России» по выпуску планшетов на Android принёс в прошлом году одни убытки.

Рядовому человеку непонятно: почему одних «учителей успеха» сажают, а другие годами осваивают бюджет под видом инноваций? Ценовая политика того же «АвтоВАЗа» тоже вызывает вопросы, когда «Лада» стоит как подержанная иномарка, а в сервис попадает на первой неделе.

Стоит ли ужесточить наказание для тех, кто под видом государственных проектов разворовывает народные деньги, или достаточно тех мер, что принимаются против блогеров-мошенников?