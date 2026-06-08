Иран раскрыл ключевое условие открытия Ормузского пролива

Проход иностранных судов через акваторию пролива Ормуз не будет бесплатным после открытия Ормузского пролива. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, его слова приводит Reuters.

Условия открытия Ормузского пролива представители Ирана прорабатывают совместно с коллегами из Омана, пояснил дипломат. Главным условием восстановления судоходства в акватории важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии Джалали назвал введение транзитного сбора.

Размер платы посол раскрывать не стал. Критерии прохода иностранных судов в Ормузском проливе составят власти Ирана и Омана. Военные из этих стран будут обеспечивать безопасное следование танкеров в акватории. За эти услуги экипажам судов придется платить, констатировал Джалали.

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Ранее о скором введении официальной платы за проход иностранных судов через Ормузский пролив объявил член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Алаоддин Боруджерди. Контроль за важнейшей в регионе логистической артерией, заверил он, останется за местные военными. По информации Bloomberg, один рейс может обойтись перевозчику до двух миллионов долларов. В настоящее время, уточняло агентство, сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.