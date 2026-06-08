Россия наращивает импорт популярного продукта из Бразилии

Россия в мае 2026 года возобновила закупки бразильского сахара после почти годового перерыва, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные бразильской статслужбы. Объем поставок составил 2,5 миллиона долларов — это максимум с апреля 2024 года. Импортированный сахар — тростниковый.

Всего за месяц Бразилия продала за рубеж сахара на 697,2 миллиона долларов. Основными покупателями стали Бангладеш (86 миллионов), Нигерия (74,5 миллиона), Алжир (70,2 миллиона), Иордания (62 миллиона) и Саудовская Аравия (61,2 миллиона). Россия оказалась в третьей десятке. В структуре бразильского экспорта преобладал тростниковый сахар — 623,5 миллиона долларов, на белый пришлось 73,5 миллиона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан 3 июня, что у двух стран есть все возможности для увеличения взаимной торговли. По его словам, в прошлом году товарооборот между Россией и Танзанией вырос на 20–25%, что является хорошим показателем.

В России снизились оптовые цены на сахар

Глава РФ подчеркнул, что нужно продолжать работать над ростом торгового оборота, особенно в таких областях, как транспорт, энергетика, образование, здравоохранение, геологоразведка и логистика.