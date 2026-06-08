«Газпром» увеличил поставки по второй нитке «Турецкого потока»

"Газпром" в 2025 году увеличил поставки газа по второй нитке газопровода "Турецкий поток" за счет новых договоренностей с покупателями и оптимизации суточной транспортировки, говорится в годовом отчете холдинга.

"Поставки российского трубопроводного газа в страны Европы существенно сократились в условиях прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 г. При этом в 2025 г. увеличились объемы реализации в страны дальнего зарубежья по второй нитке магистрального газопровода "Турецкий поток" за счет достижения новых договоренностей с покупателями, а также проведения мероприятий по оптимизации поставок на суточной основе", - сказано в документе.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2025 году выросли на 8,3% - до рекордных 18,1 млрд куб. м.

Также Россия по итогам 2025 года немного увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию - до 21,2 млрд куб. м. РФ поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".