В еврозоне зафиксировали рекордное снижение продаж топлива

Продажи топлива в странах еврозоны сократились до минимального уровня с 2023 года из-за роста цен на бензин, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на Евростат.

Согласно этим данным, с апреля цены на бензин в среднем по Евросоюзу выросли на 13,6%. Дизельное топливо в 12 стран ЕС подорожало на треть - в среднем на 33,7%. В результате продажи автомобильного топлива в еврозоне, в которую входит 21 европейская страна, упали в апреле на 3,5% по сравнению с тем же месяцем в 2025 году.

Так, в Германии, Норвегии и Австрии за этот период было зафиксировано двузначное снижение продаж, а в Великобритании они снизились на 10%. В связи с этим европейские правительства выделили более €11 млрд на меры по регулированию цен. Опрошенные газетой аналитики выразили опасения, что в случае дальнейшего роста цен на энергоносители, те страны, которые уже сейчас пытаются снизить цены за счет собственных резервов, в будущем не смогут отреагировать на ухудшение ситуации.

Рост цен связан с энергетическим шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, который повлек за собой нарушение судоходства через Ормузский пролив. Ранее через пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти. 11 мая в саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco заявили, что нынешний энергокризис, который начался в I квартале года, является "самым масштабным в истории".