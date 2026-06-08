Андрей Цыпер выступил на двух сессиях ПМЭФ–2026 о гуманитарной политике и цифровой безопасности детей

Топ-менеджер Rambler&Co принял участие в дискуссиях об ответственности взрослых за детей в цифровой среде и о партнерстве государства и бизнеса в международных гуманитарных проектах

© пресс-служба Rambler&Co

4 и 6 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в двух тематических секциях. В фокусе этих обсуждений не только технологии и СМИ, но и более широкие вопросы межинституционального взаимодействия и защиты уязвимых аудиторий.

Дискуссия «Цифровые дети, кто за вас в ответе?» с участием Андрея Цыпера, организованная АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации», была посвящена современным онлайн-рискам для детей и подростков – от кибербуллинга и общения с незнакомцами до утечки личной информации и общей уязвимости несовершеннолетних в цифровой среде. Спикеры обсудили вопрос распределения ответственности между государством, технологическими компаниями, образовательными институтами, родителями и самими платформами, через которые дети потребляют контент и строят коммуникацию.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Сегодня при высоком уровне проникновения интернета мы по-прежнему сталкиваемся с недостаточным уровнем цифровой грамотности как среди детей, так и среди взрослых. Медиахолдинг Rambler&Co старается привлекать внимание общественности к этим проблемам и реализует достаточно большое количество просветительских проектов, в том числе при поддержке Института развития интернета, направленных на профилактику возможных мошеннических действий».

Вместе с Цыпером в обсуждении приняли участие представители государства, бизнеса и общественного сообщества: начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, а также представители Яндекса, «Лаборатории Касперского», «Газпром-Медиа Холдинга», НМГ и другие.

В качестве председателя Общественного совета при Россотрудничестве Андрей Цыпер выступил на сессии «Синергия бизнеса и государственных органов как эффективный механизм гуманитарной политики в сфере международных отношений».

Разговор был посвящен тому, как государственные структуры, бизнес и общественные институты могут совместно выстраивать устойчивые гуманитарные механизмы в международной повестке – от культурных и образовательных проектов до долгосрочных программ сотрудничества, работающих на укрепление связей между странами.

По словам Цыпера, в этом контексте участие медиа приобретает особое значение: цифровые коммуникационные платформы помогают не только рассказывать о таких инициативах, но и формировать вокруг них доверие, понятный общественный язык и долгосрочный эффект.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«В России развито огромное количество направлений, продукты которых мы можем экспортировать нашим партнерам и друзьям на международной арене. Например, у нас огромный опыт волонтерского движения, которое позволяет оперативно и эффективно помогать коллегам. Это мягкая сила, поддерживающая бизнес-задачи и социально-гуманитарные направления сотрудничества».

Участие Андрея Цыпера в этих секциях дополнило его программу на ПМЭФ–2026 темами, связанными с общественной устойчивостью и ролью медиа в решении не только отраслевых, но и социальных задач. Если в предыдущих дискуссиях речь шла о доверии к информации, границах применения ИИ и будущем журналистики, то здесь акцент сместился на то, как выстраивать ответственные партнерства и как защищать человека в среде, где цифровые угрозы становятся частью повседневности.