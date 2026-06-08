Минфин перенес срок введения технологического сбора

Министерство финансов России из-за предложений отраслевых объединений решило перенести введение технологического сбора с 1 сентября 2026 года на 1 декабря этого же года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Изменение сроков предусмотрено поправками в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты, которые правительство направило в Госдуму, уточнили в Минфине.

Ранее в министерстве заявили , что техносбор должен принести бюджету до 20 млрд рублей уже в этом году. Объектом налогообложения станет электроника, содержащая микросхемы, включая телефоны, ноутбуки и компьютеры. Платить сбор будут компании и ИП, занятые производством и поставкой девайсов.

РБК со ссылкой на документы писал, что для ноутбуков сбор составит 500 рублей за единицу, для смартфонов — 250 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей, для других телефонных аппаратов — 25 рублей. Издание указывало, что в дальнейшем список электроники, подпадающей под уплату сбора, расширят.