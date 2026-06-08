Владельцы нефтеналивных танкеров предупреждают о новых рисках

Судоходная отрасль получила рекордную прибыль благодаря закрытию Ормузского пролива, но теперь крупнейшие владельцы танкеров готовятся к резкому падению ставок, если США и Иран договорятся о возобновлении судоходства, пишет Financial Times.

Контроль Тегерана над стратегическим морским путем принес перевозчикам беспрецедентные доходы. По данным брокера Clarksons, доходы отрасли в первом квартале взлетели до 36 миллиардов долларов, побив предыдущий рекорд 2022 года в 26 миллиардов.

Однако заработанные сверхприбыли владельцы танкеров направили на закупку новых судов. По данным AXSMarine, количество заказов на крупнейшие нефтевозы с начала года уже превысило годовые показатели за всю историю наблюдений.

«Обвал неизбежен. Мы заказали слишком много кораблей, и это выйдет нам боком», — предупреждает гендиректор CMB Tech Александр Саверис.

Ставки фрахта уже начали снижаться. В первые недели конфликта суточная аренда танкера доходила до 163 тысяч долларов, а супертанкеры сдавали почти за 387 тысяч. Более 160 судов оказались заперты в Персидском заливе, что вызвало дефицит и взвинтило цены. Сейчас, на фоне ожиданий деблокады, ставки упали до 55–95 тысяч долларов — хотя это все еще выше привычных 30–40 тысяч.

Лидерство в индустрии традиционно удерживают греческие судовладельцы. Их действующий флот, по данным Veson Nautical, стоит 66,4 миллиарда долларов — на 26 миллиардов больше, чем у Китая.

Не все разделяют тревогу. Глава Angelicoussis Group Мария Ангеликуссис напоминает, что всплеск заказов пришелся на период длительного дефицита судов. Ряд экспертов полагает, что конфликт надолго изменит логистику: страны будут готовы переплачивать за более длинные, но безопасные маршруты, не зависящие от военных рисков.