Подсчитаны потери ЕС при возможном военном конфликте США и КНР

Экономика Евросоюза понесет ущерб в размере $2 трлн в случае возможного военного конфликта США и Китая из-за Тайваня. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

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По подсчетам аналитического подразделения агентства Bloomberg Economics, в первой десятке стран, экономики которых понесут самый существенный урон от гипотетического конфликта, оказались четыре государства ЕС - Германия, Италия, Испания и Франция.

Так, германская экономика может потерять за первый год конфликта почти 14% ВВП. Это в два раза больше, чем потенциальные потери США (7,3% от ВВП).

"Эти выводы подчеркивают один из главных уроков кампании [президента США Дональда] Трампа против Ирана: США может быть и задают тон в мировых делах, но Европа часто платит большую цену", - пишет агентство.

Страны ЕС не готовы к подобному сценарию, что показывают штабные моделирования конфликта, сказали агентству источники. Серьезная эскалация потребует от Европы принятия решений в считанные часы, но ЕС в настоящее время не в состоянии реагировать столь быстро, указали собеседники агентства. В Европе годами считалось, что ЕС в случае эскалации просто призовет все стороны к спокойствию и будет ждать реакции США, но ситуация изменилась с возвращением Трампа в Белый дом.

Потери мировой экономики в Bloomberg Economics оценили в 8%, что больше, чем было зарегистрировано по итогам мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и пандемии ковида в 2020 году.