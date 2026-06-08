Индия нарастила поставки нефти из России до около 2-2,5 млн баррелей в сутки.

Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью телеканалу News18.

"В феврале мы импортировали из России 1,65 млн баррелей в сутки. Сейчас этот показатель вырос примерно до 2-2,5 млн", - сказал он.

Отвечая на вопрос о давлении Запада на Индию с целью ограничения закупок республикой российской нефти, министр отметил, что "запрета на покупку российской нефти не было".

"Существуют две российские компании, подпавшие под санкции. Когда какая-либо компания находится под санкциями, закупки у нее осуществляет не правительство, а частный сектор. Частные компании всегда опасаются последствий: если они купят подсанкционный товар, к ним могут быть применены карательные меры", - пояснил он.

Касаясь вводимых США исключений из санкционного режима в отношении российской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, Пури указал, что на Индию это никак не влияет.

"От этого исключения нам нет никакой пользы", - констатировал он.

В августе 2025 года администрация США ввела в отношении Индии дополнительные пошлины в размере 25% за закупки Нью-Дели российских энергоресурсов. С 7 февраля американские власти отменили эти тарифы, утверждая, что Индия якобы отказалась от закупок российской нефти. МИД Индии отмечал в свою очередь, что обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей республики является высшим приоритетом правительства и Нью-Дели будет поставлять нефть из других стран исходя из своих национальных интересов.

В марте власти США сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты, впоследствии решение продлевалось и дополнялось. Вашингтон пошел на этот шаг на фоне скачка цен на нефть из-за последствий войны США против Ирана. Россия по-прежнему остается одним из ключевых поставщиков нефти в Индию.