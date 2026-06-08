Минсельхоз назвал серьезную проблему российских аграриев

Относительно высокая стоимость производства агропродукции является серьезной проблемой российских агроэкспортеров. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит газета «Известия».

По этому показателю, констатировал министр, Россия отстает от главных конкурентов. Растущие издержки в итоге в ряде случаев не позволяют отечественным агроэкспортерам выдерживать острую ценовую конкуренцию на глобальном рынке.

«По цене, к сожалению, мы не всегда проходим», — резюмировала Лут.

Производство агропродукции в России в целом должно быть более эффективным, добавила она. В сложившихся реалиях отечественным фермерам также необходимо более тщательно анализировать потребительские предпочтения на ключевых рынках сбыта.

«Мы должны быть эффективнее и дешевле наших конкурентов», — заключила Лут.

Ранее она заявила, что в этом сельхозсезоне на экспорт отправится в общей сложности 60 миллионов тонн российского зерна. Одним из важных направлений Лут назвала Ближний Восток. С начала года, пояснила министр, отгрузки отечественной агропродукции в страны Персидского залива выросли на 15 процентов в деньгах и почти на треть в физическом выражении.