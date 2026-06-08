ЕС столкнулся с трудностями из-за санкций против РФ

ЕС намерен принять новый пакет санкций против России, при этом неожиданным стало то, что он был подготовлен очень быстро. В чем причина спешки, и как это связано с кризисом на Ближнем Востоке, разбиралось издание «Царьград».

Напомним, что Евросовет принял 20 пакет санкций против России 23 апреля. В него вошли ограничения в отношении компаний, связанных с импортом металлов, химикатов, минералов, а также финансовых организаций.

Было очевидно, что после 20-го пакета санкций ЕС примет и 21-й. Но случилось это неожиданно быстро: от 19-го до 20-го пакета санкций прошло полгода, а 21-ый в Евросоюзе намерены рассмотреть уже в первой половине июня.

В 21-ом пакете санкций ожидаются новые ограничения против «нефтяного теневого флота» и против физических лиц и компаний, а также «плановое расширение списка запрещенных к продаже в Россию изделий и сырья». Однако спешка в принятии этого пакета связана с кризисом на Ближнем Востоке и вызванным им ростом цен на нефть, считает издание.

Ранее в ЕС решили, что покупать «тоталитарную» нефть из России дороже 60 долларов за баррель нельзя. Также Евросоюз установил механизм автоматического пересмотра действующего потолка в зависимости от текущих мировых цен. Сейчас действует «ставка» в 44 доллара за баррель, напомнили журналисты.

Однако после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая привела к тому, что Иран перекрыл Ормузский пролива, нефть Urals начала продаваться по 82-83 доллара за баррель. Это значит, что к моменту следующей контрольной отсечки ЕС, цена на российскую нефть должна быть в коридоре от 65 до 70 долларов. То есть выше изначального «абсолютного ценового потолка» в 60 долларов.

Теперь европейцам приходится решать, как обходить собственные механизмы. Наиболее вероятно либо замораживание до конца года нынешнего уровня ограничений (44 доллара за баррель), либо полная отмена регулярного пересчета и возвращение к изначальному значению «не дороже 60 долларов», отмечает издание.

«Но сам факт экстренного пересмотра собственных «железобетонных» конструкций по экономическому удушению России доказывает – санкции работают не по плану», - констатируют журналисты.

Также в ЕС обратили внимание на решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство Центробанка России о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank 200 млрд евро (около 18 трлн рублей по курсу на момент подачи иска в декабре 2025-го). В ЕС начались консультации о мерах защиты бельгийского депозитария.

«Да, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России уже запустила исполнительные производства о взыскании с Euroclear Bank 52,6 млрд рублей. Однако эти процедуры – максимум, чего могут добиться судебные приставы. Ведь Евросоюз и Россия не признают силу судебных решений друг друга», - пояснил экономист Владимир Рожанковский.

Однако, по его словам, решение Арбитражного суда – в любом случае прецедентное, так как ранее такие вопросы в российских судах «вообще не ставились».

Напомним, что после начала СВО в Европе были заморожены активы российского регулятора. По оценке ЦБ России, их основной объем достигает около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды. В данный момент эта сумма находится в распоряжении крупнейшего европейского депозитария Euroclear.