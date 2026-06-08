Глава Банка России Эльвира Набиуллина все еще находится на больничном и не сможет принять участие в конференции "Российский фондовый рынок", организованной НАУФОР 9 июня.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном", - говорится в сообщении пресс-службы.

Раскрыт секрет «непотопляемости» Набиуллиной

Набиуллина в связи с больничным в 2026 году также не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда она должна была выступить на макросессии в первый день ПМЭФ.