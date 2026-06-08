Стало известно о «невидимой силе» на нефтяном рынке

Крупнейший за десятилетия нефтяной кризис длится уже четыре месяца, и признаков его разрешения не видно. США и Иран не готовы к компромиссам, а на рынке сохраняется тревожное затишье. Главные факторы, определяющие ситуацию в энергетике, остаются неясными, пишет Reuters.

В последние недели цена Brent упала с четырехлетнего максимума в 118 долларов за баррель (март) до уровня ниже 95 долларов, вернувшись к значениям последних двух десятилетий. Снижение произошло, несмотря на блокаду Ормузского пролива, которая нарушила потоки, эквивалентные примерно 13% мирового предложения.

Эксперты поясняют, что оптимизм на рынке связан с ожиданиями скорого урегулирования. Частые заявления Дональда Трампа о близком соглашении с Ираном способствуют снижению цен, но реальных признаков прогресса нет. Обе стороны продолжают военные действия. Даже при официальном открытии пролива быстрое восстановление судоходства маловероятно — операторы, страховщики и трейдеры будут действовать осторожно.

С начала конфликта правительства и компании рекордными темпами расходуют коммерческие и стратегические запасы. В марте мировые запасы нефти и нефтепродуктов сокращались на 5,27 млн баррелей в сутки, в апреле — на 8,62 млн, в мае — около 9 млн. В июне ожидается сокращение примерно на 11 млн баррелей в сутки из-за сезонного роста спроса. Запасы сырой нефти в США упали до 1,5 млрд баррелей — минимума с 2004 года. В Кушинге (Oklahoma) запасы приближаются к критической отметке ниже 20 млн баррелей.

Китай, второй по величине потребитель нефти, в мае сократил импорт до 6,36 млн баррелей в сутки — минимума почти за десятилетие. Это облегчило положение других импортеров, но создало новую неопределенность: Пекин может вернуться на рынок в любой момент, а отсутствие прозрачных данных не позволяет понять, использует ли он стратегические резервы или падение импорта отражает резкое замедление спроса. Эта «невидимая сила» — непонимание реального баланса спроса и предложения — превращает оценку рынка в догадки, говорится в материале.